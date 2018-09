ANMP antecipa problemas se IMI for pago em três vezes

Foto: Nuno Patrício - RTP

De acordo com Almeida Henrique, as alterações têm aspetos positivos, vão facilitar a vida das pessoas, mas podem criar dificuldades nas tesourarias das autarquias, que vão receber esta receita municipal mais tarde.



Também o Sindicato do Trabalhadores dos Impostos vê vantagens nesta proposta. Paulo Ralha acredita que as alterações propostas pelo Governo vão ajudar a diminuir as situações de incumprimento e facilitar as contas de muitos contribuintes.



Paulo Ralha não vê problemas de maior na adaptação do sistema informativo ao novo modelo de pagamento.Se a proposta governativa for incluída no Orçamento para o próximo ano, quem paga mais de 100 euros de imposto vai poder liquidar a dívida em três prestações.A primeira prestação passar a ser paga um mês mais tarde, em maio, e as restantes cobradas em agosto e novembro. Ou seja, quando os contribuintes recebem os subsídios de férias e Natal.