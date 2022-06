ANMP refere que se Câmara do Porto quiser regressar será "sempre bem-vinda"

"A Câmara Municipal do Porto, quando quiser [regressar], será sempre bem-vinda, mas terá de voltar a refletir", disse Luísa Salgueiro à saída de uma reunião entre os autarcas da Área Metropolitana do Porto (AMP) e as ministras da Coesão Territorial e da Saúde sobre o processo de descentralização em curso.

A Assembleia Municipal do Porto aprovou a 30 de maio a saída do Porto da ANMP, depois da aprovação pelo executivo liderado pelo autarca independente Rui Moreira.

O presidente da Câmara do Porto fez conhecer a sua vontade de abandonar aquele organismo a 12 de abril, altura em que disse que não se sentia em "condições" para passar "um cheque em branco" à ANMP para negociar com o Governo a transferência de competências no âmbito do processo de descentralização.

Rui Moreira acusou a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que assumiu o papel de interlocutora nas negociações com o Governo, de estar a ser cúmplice do Estado central.

Luísa Salgueiro reafirmou que a ANMP receberá sempre a Câmara do Porto "com agrado" se for essa a vontade.

Dizendo ser uma decisão que não compete à Associação Nacional de Municípios, a autarca, eleita pelo PS, confirmou que esse assunto é um "dossiê fechado".

"Tomámos conhecimento dela [decisão de sair] e estamos a trabalhar para todos os municípios, incluindo para a Câmara do Porto", reforçou a presidente da ANMP.

Outros municípios, como Trofa (PSD-CDS/PP), Póvoa de Varzim (PSD), Vale de Cambra (CDS-PP), Pinhel (PSD) e Coimbra (coligação liderada pelo PSD), também manifestaram intenção de abandonar ou discutir a saída da ANMP, invocando os mesmos motivos.