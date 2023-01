Annalena Baerbock é oradora. Embaixadores de Portugal no estrangeiro juntos em Lisboa

Na véspera de marcar presença no Seminário Diplomático 2023, que decorre até quinta-feira, Annalena Baerbock, que chegou na terça-feira a Lisboa, reuniu-se com o chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, para discutir as relações bilaterais entre Portugal e a Alemanha e assuntos da agenda internacional, nomeadamente questões relacionadas com a invasão da Ucrânia pela Rússia.



Neste fórum de dois dias, no qual serão debatidas prioridades da política externa com membros do Governo, empresários e académicos, marca igualmente presença o diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), António Vitorino, que é candidato a um segundo mandato de cinco anos na agência do sistema das Nações Unidas.