A situação vai manter-se até abril, sobretudo em Lisboa e Vale do Tejo, com apenas quatro a funcionar ininterruptamente.

Na região centro, há duas com limitações e no Algarve uma rotação no atendimento entre as unidades de Faro e Portimão.



A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde reconhece dificuldades, mas diz que a rede está assegurada. Certo é que o São Francisco Xavier vai ter de cortar já metade das camas.