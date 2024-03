Ano de 2023 foi de retrocesso na vida das trabalhadoras portuguesas, diz CGTP

Conclusões de um estudo sobre as condições laborais das mulheres avançadas pela Intersindical assinalando desta forma a semana da igualdade, a propósito do Dia Internacional da Mulher, que se celebra no dia 8 de março.No ano passado, quase 70 por cento das trabalhadoras recebia um salário igual ou inferior a mil euros brutos.

A coordenadora da comissão da CGTP que realizou este estudo, Fátima Messias, destaca que as mulheres costumam receber valores mais baixos em comparação com os homens, bem como o crescimento do número de trabalhadoras com um segundo emprego.





Uma desigualdade que está a piorar.