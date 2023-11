Ano de 2023 não registou mortes devido a incêndios

Registaram-se até 15 de outubro 7635 incêndios rurais, o que representa menos 26% de incêndios face ao ano passado. Se a comparação for feita com o período entre 2010 e 2019, são menos 58%.



A área ardida também é menor: foram 34419 hectares, o que representa uma diminuição de 69% face a 2022.



Segundo as autoridades, estes números devem-se a um maior número de meios de combate as chamas e à aposta na profissionalização dos bombeiros voluntários.