Ano judicial arranca hoje sob muitos protestos

Foto: Lusa

O presidente do sindicato, António Ventinhas, diz que o momento é de contestação e lembra que o pacto para a Justiça, assinado há um ano, não saiu do papel.



António Ventinhas diz que apesar de haver consenso de todas as profissões forenses em mais de 90 propostas, o PS e PSD não deram andamento às mesmas. O presidente do sindicato fala em dois anos de negociação que agora está em causa, e aponta o dedo, principalmente ao Partido Socialista.