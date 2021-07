Ano lectivo. Fenprof deita contas à "inépcia" do Governo

Os professores fazem um balanço muito critico do ano letivo que agora terminou. O secretário geral da Fenprof diz que foi mais um ano atípico por causa da pandemia e por causa da inépcia do Governo. Lamenta o agravamento das desigualdades entre alunos e a pouca valorização dos professores.