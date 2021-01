Ansião cria equipas para rastrear contactos

"Este é o nosso grande foco, ajudar a Saúde Pública nos contactos, no sentido de evitar a propagação da doença e assegurar um acompanhamento dos casos, que não tem sido feito, o que tem provocado um aumento no concelho", disse à agência Lusa o presidente da Câmara, António José Domingues.

O autarca explicou que a primeira equipa, composta por quatro funcionários do município com equipamentos também disponibilizados pela autarquia, iniciou na quarta-feira o trabalho, depois de ter tido formação.

"Esta equipa está a trabalhar no Gabinete de Ação Social nos Paços do Concelho, com orientações da Saúde Pública de Ansião", esclareceu.

Na segunda-feira, duas outras equipas, cada uma com cinco funcionários da Câmara, vão também "rastrear os contactos e fazer os inquéritos epidemiológicos, para perceber a cadeia de contactos e de transmissão, no sentido de estancar os casos positivos" do novo coronavírus no concelho.

"Estas pessoas estão em formação hoje e amanhã [sexta-feira], e na segunda-feira iniciam este trabalho no Centro de Negócios de Ansião", adiantou António José Domingues, observando que este trabalho está a ser articulado com a Saúde Pública do concelho, "a quem cabe a coordenação".

O autarca destacou o trabalho destas equipas, que, além de fazerem os inquéritos, "alertam para a importância de as pessoas estarem em casa e também disponibilizam o apoio do município para alguma eventualidade, como entrega de alimentos ou medicamentos".

António José Domingues acrescentou que a autarquia entregou testes a lares de idosos, estando disponível "para alargar esses testes à comunidade".

O concelho de Ansião regista, desde o início da pandemia, em março de 2020, 652 casos de covid-19, mantendo-se 336 ativos, de acordo com o último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil de Leiria, divulgado às 00:51 de hoje.

No mesmo período, recuperaram da doença 299 pessoas, havendo ainda 17 óbitos, segundo o documento, sem dados atualizados do Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Interior Norte, do qual faz parte Ansião.

O boletim de segunda-feira dava conta de 580 casos confirmados de covid-19 no concelho, dos quais 278 ativos. Tinham recuperado da doença 295 pessoas, havendo nessa data sete óbitos. Estes dados também não estavam atualizados.

O presidente da Câmara de Ansião considera "não fazer sentido nenhum que, perante esta situação, só haja atualização dos dados uma ou duas vezes por semana", defendendo a necessidade "de uma contínua monitorização, porque isto cria desinformação e dúvidas às autoridades e população".