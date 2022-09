Antecipado em 3 anos. Consulado Virtual entra funcionamento em junho do próximo ano

Paulo Cafôfo assegurou que a reforma consular é a prioridade número um do ministério dos Negócios Estrangeiros e nesse sentido anunciou que o Consulado Virtual que permite, entre outros aspetos, fazer pagamentos online dos emolumentos consulares, vai começar a funcionar no dia 10 de junho de 2023, o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas.O secretário de Estado disse que quer dar um “novo impulso” à reforma consular e acelerar o processo a contar nomeadamente com as verbas do PRR. Por isso a criação do Consulado Virtual ou E.Consul como também é conhecido é antecipada de 2026, quando estava prevista, para o próximo ano.O secretário de Estado assegurou no entanto ter consciência que a reforma consular não passa apenas pelo digital e que é preciso apostar também no capital humano. Garantiu, sem revelar números que já está concluído o estudo que vai permitir saber qual o numero de funcionários que o Estado tem de contratar para garantir nos consulados as necessidade permanentes.Acresce ao número de funcionários, cuja a contratação vai depender do ministério das Finanças, a necessidade de tornar a carreira mais atrativa pelo que também já está concluído e foi apresentado ao Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas a nova tabela salarial.Sobre as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas o secretário de Estado concorda que as mesmas devem decorrer apos a alteração da lei que criou o conselho mas pede celeridade à Assembleia da República.