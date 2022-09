Antiga ministra Ana Jorge saúda escolha de Fernando Araújo para novo diretor-executivo do SNS

A antiga ministra da Saúde Ana Jorge elogia a escolha do novo Diretor-Executivo do Serviço Nacional de Saúde. Em entrevista esta noite no Jornal 2, a ex-ministra que ocupou o cargo nos dois governos de José Sócrates, falou de Fernando Araújo como um profissional com grande conhecimento.