Antigo edifício do Jornal de Notícias vai passar a ser hotel de Luxo

O antigo edifício do Jornal de Notícias, na cidade do Porto, vai passar a ser um hotel do grupo Marriott. O acordo para a construção do hotel foi assinado na passada terça-feira. Segundo Kevin Ho, este é “um investimento entre 35 a 40 milhões de euros”, e terá 213 quartos.







A compra do edifício terá custado cerca de 10 milhões de euros ao grupo de Macau, Authentic Empathy, dirigido por Lei Ka Kei e David Siu.







A data de abertura do hotel ainda não é conhecida, assim como a data de início das obras, uma vez que a redação do Jornal de Notícias ainda se encontra no edifício.







Além da construção do hotel, está também previsto um projeto residencial na zona da Foz, e ainda uma incubadora de startups, na zona de Vila Nova de Gaia, que irá criar cerca de 1500 empregos ao longo dos próximos 5 anos.





(C/ Lusa)