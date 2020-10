Antigo hospital de Paços de Ferreira será Centro Distrital de Retaguarda

Em declarações à agência Lusa, Marco Martins adiantou que o antigo hospital, que pertence à Misericórdia de Paços de Ferreira, terá capacidade para 40 camas.

O presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil adiantou ainda que "está a ser ponderada e discutida a possibilidade de abrir um terceiro centro na zona de Penafiel".

À semelhança do primeiro Centro Distrital de Retaguarda covid-19, instalado no Seminário do Bom Pastor em Ermesinde, Valongo, que começou a receber doentes na segunda-feira, a estrutura de Paços de Ferreira servirá para infetados pelo novo coronavírus em condições de continuar a recuperação fora dos hospitais.

Em causa estão doentes que não tenham retaguarda ou condições em casa ou nas instituições onde vivem.

"O objetivo é retirar pressão aos hospitais", disse à Lusa o também presidente da câmara de Gondomar.

Nos últimos dias, a região do Tâmega e Sousa sido alvo de preocupações devido ao aumento de casos de infeção pelo novo coronavírus.

A região inclui Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, concelhos onde vigora o dever de permanência no domicílio, decretado há cerca de uma semana pelo Conselho de Ministros.

Esta região é servida pelo Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) que, com unidades em Penafiel e em Amarante, acolhe "cerca de 180" doentes covid-19, "o correspondente a 10% dos internamentos nacionais", de acordo com dados revelados à Lusa hoje pela secção regional do Norte da Ordem dos Médicos.

Além da situação no Tâmega e Sousa, esta semana está a ser marcada pelas preocupações e reivindicações de vários autarcas do distrito do Porto sobre o crescente aumento de casos na região.

"Vamos aguardar, com expectativa, as resoluções do Conselho de Ministros [marcado para sábado]. Se não forem objetivas e se houver margem de decisão para as autarquias, temos uma reunião pré-agendada para sábado", apontou Marco Martins.

O autarca adiantou que, "a realizar-se, a reunião servirá para uniformizar medidas" e contará com a presença do secretário de Estado Eduardo Pinheiro, também responsável pela coordenação da situação de calamidade na região Norte do país.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.468 em Portugal.