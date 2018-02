Partilhar o artigo Antigo Hospital de Vila Franca de Xira abandonado desde 2003, ainda com material no interior Imprimir o artigo Antigo Hospital de Vila Franca de Xira abandonado desde 2003, ainda com material no interior Enviar por email o artigo Antigo Hospital de Vila Franca de Xira abandonado desde 2003, ainda com material no interior Aumentar a fonte do artigo Antigo Hospital de Vila Franca de Xira abandonado desde 2003, ainda com material no interior Diminuir a fonte do artigo Antigo Hospital de Vila Franca de Xira abandonado desde 2003, ainda com material no interior Ouvir o artigo Antigo Hospital de Vila Franca de Xira abandonado desde 2003, ainda com material no interior