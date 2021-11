Antigos chefes militares lançam 4.ª feira livro crítico da reforma na estrutura superior das FA

Em declarações à agência Lusa, o ex-Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Fernando Melo Gomes - que é também presidente da Mesa da Assembleia Geral do GREI - considerou que o livro em causa é sobre "um processo apressado e sem finalidade entendível".

"O livro tem um prefácio notável do professor António Barreto e tem toda a correspondência que nós trocámos com os órgãos responsáveis pela Defesa Nacional", disse, nomeadamente com o Presidente da República, o Governo e "entidades e personalidades que fazem parte do Conselho Superior de Defesa Nacional".

Entre a correspondência trocada incluem-se algumas respostas, nomeadamente a do Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, adiantou Melo Gomes.

A apresentação do livro, intitulado "A Reforma da Estrutura Superior das Forças Armadas", decorrerá pelas 18:00, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

Da obra constam ainda as posições do GREI, relatos das audiências que estes ex-chefes militares tiveram com vários partidos políticos sobre a reforma em causa e a "grande maioria da opinião publicada" em diversos órgãos de comunicação social.

"E depois tem a nossa apreciação sobre todo este processo que, no nosso entender, não serviu adequadamente o Estado de Direito porque foram ignoradas basicamente pelo executivo e pela tutela as nossas posições, não quiseram ouvir", lamentou.

Entre as personalidades que estarão presentes na apresentação do livro destaca-se o ex-Presidente da República, general Ramalho Eanes, deputados, académicos e oficiais das Forças Armadas, tanto na reforma como no ativo, acrescentou.

As alterações à Lei de Defesa Nacional e à LOBOFA foram aprovadas na Assembleia da República, em votação final global, em 25 de junho, por PS, PSD e CDS-PP, com votos contra de BE, PCP, PEV e Chega e abstenções de PAN e Iniciativa Liberal.

As leis, promulgadas pelo Presidente da República em agosto, concentram, no essencial, mais poderes e competências na figura do CEMGFA, designadamente em termos de comando operacional conjunto dos três ramos das Forças Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea), ficando os chefes militares na sua dependência hierárquica.

A reforma, que surge na sequência de tentativas similares por parte de outros Governos, em 2009 e 2014, gerou polémica durante meses, com trocas de acusações entre o ministro da Defesa e representantes de associações socioprofissionais como a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) e do GREI - (Grupo de Reflexão Estratégica Independente).