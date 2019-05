Antigos funcionários e administradores de empresa pública açoriana já extinta constituídos arguidos

Lusa31 Mai, 2019, 18:31 | País

Numa resposta enviada à Lusa, a Procuradoria-Geral da República (PGR) referiu que estão ainda em causa crimes de peculato, participação económica em negócio, abuso de poder e falsificação de documentos.

O processo tem cinco arguidos constituídos, entre antigos elementos do Conselho de Administração e funcionários

No âmbito deste inquérito, dirigido pelo Ministério Público da secção de Ponta Delgada do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca dos Açores, as autoridades realizaram buscas nas ilhas da Terceira e do Faial.

Nesta buscas "não houve lugar a detenções", segundo a PGR.

Segundo a revista Sábado, entre os arguidos está o antigo presidente da empresa Joaquim Pires e, de acordo com o JN, é também arguida a atual diretora regional do Turismo, Cíntia Martins, ex-vogal da empresa.