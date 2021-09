António Campos lembra "político de grandes causas"

"A primeira coisa que tenho de manifestar é a minha tristeza pela morte de um amigo e também de um colega", disse o antigo ministro da Agricultura em declarações à agência Lusa.

Na sua ótica, Jorge Sampaio "era um `gentleman` [cavalheiro, em tradução livre para português] e um político de grandes causas".

"A vida dele foi uma vida sempre dedicada a causas políticas ligadas à liberdade e ligadas à democracia", salientou.

O ex-dirigente responsável pela organização no PS recordou que o tratamento entre os dois era de amigos e confidenciou que Jorge Sampaio tinha uma alcunha para si: "Ele tratava-me por `field`, campos em inglês".

"Tenho muitas recordações de muitos momentos que vivemos em conjunto e muitas batalhas a partir de 1978", que "aliás ajudaram a construir a democracia em Portugal", destacou António Campos.

Defendendo que "a democracia está muito ligada também às batalhas de Mário Soares e de Jorge Sampaio", o também ex-eurodeputado recordou a entrada de Jorge Sampaio para o PS.

"Recordo muito bem a convite do Mário Soares, em 1978, a entrada dele e do grupo todo para o PS, já lá vão muitos anos. O Mário soares convidou aquele grupo, recordo-me perfeitamente, assisti às reuniões, para eles entrarem todos o partido", indicou, numa referência aos membros do Grupo de Intervenção Socialista (GIS).

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu hoje aos 81 anos, no hospital de Santa Cruz, em Lisboa.

Antes do 25 de Abril de 1974, foi um dos protagonistas da crise académica do princípio dos anos 60, que gerou um longo e generalizado movimento de contestação estudantil ao Estado Novo, tendo, como advogado, defendido presos políticos durante a ditadura.

Jorge Sampaio foi secretário-geral do PS (1989-1992), presidente da Câmara Municipal de Lisboa (1990-1995) e Presidente da República (1996 e 2006).

Após a passagem pela Presidência da República, foi nomeado em 2006 pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas enviado especial para a Luta contra a Tuberculose e, entre 2007 e 2013, foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações.

Atualmente presidia à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, fundada por si em 2013 com o objetivo de contribuir para dar resposta à emergência académica que o conflito na Síria criara, deixando milhares de jovens sem acesso à educação.