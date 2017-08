Antonio Chora diz que a greve na Autoeuropa é precipitada

Em declarações à Antena 1, António Chora, histórico líder da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa, diz que esta greve é precipitada "porque foi feita antes da altura devida. Se tinha um objetivo, abrir negociações, se as negociações abriram, a primeira coisa que se faz eticamente é suspender a greve. Assim, é uma situação um pouco extemporânea e uma mensagem complicada para os alemães.



Porque nem sequer a sua ajuda foi solicitada. Todas as empresas que eu conheço antes da lutas solicitam intervenção do comité europeu, do comité mundial de trabalhadores e depois então avançam para os processos que têm de avançar".



António Chora diz ainda que "precipitar uma greve é sempre uma maneira de influenciar alguém" e acusa a CGTP e o PCP de estarem a "utilizar esta situação para ganharem aquilo que há muitoas anos andam a tentar ter que é o domínio da comissão de trabalhadores e a sua intrumentalização, como é evidente".