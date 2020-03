António Costa. "Aconselhamento técnico" irá determinar novas medidas contra coronavírus

Em Berlim. capital da Alemanha, após ter estado reunido com a chanceler alemã, Angela Merkel, António Costa disse que o país "passou à fase de contenção alargada e, se tivermos de evoluir para uma outra fase, adotaremos as medidas que forem recomendadas", pelo Conselho Nacional de Saúde Pública.



O encerramento de escolas tem sido determinado à medida que se têm declarado casos de infeção entre os estudantes ou corpo docente, com risco de contágio.



"Devemos adotar as medidas proporcionais àquilo que é necessário", sublinhou o chefe de Governo, "e de acordo com a melhor informação técnica".



O primeiro-ministro adiou para quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros, o anúncio de eventuais orientações, saídas da reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública, reunido entretanto.



O apoio "de forma adequada" às "famílias com filhos, neste momento impedidos de ir à escola sem estar em baixa médica, que não estão confinados à residência por uma decisão da autoridade nacional de saúde - para esses a lei já prevê mecanismos de apoio - simplesmente porque a escola está fechada por prevenção".



"Temos de encontrar um mecanismo entre as entidades patronais, entre o Estado", que responda ao "problema acrescido de como cuidar das crianças", frisou António Costa, depois de admitir que o assunto foi debatido esta quarta-feira com os parceiros sociais.



O mecanismo irá destinar-se ainda a "evitar a quebra da atividade laboral, o que é fundamental para manter a economia a funcionar", além de tentar que os rendimentos das famílias não sejam afetados "neste cenário de incerteza".



O primeiro-ministro referiu que ainda estão a ser estudadas "várias soluções", lembrando os apoios que a lei já prevê e algumas medidas já implementadas pelo Governo, nomeadamente o pagamento do vencimento a 100 por cento.



Portugal tem até agora 59 pessoas infetadas.



"Até este momento a doença tem evoluído de acordo com o que é previsto", adiantou o governante, lembrando que pouco se sabe sobre o novo coronavírus.



António Costa admitiu que tanto se espera, por exemplo, para saber se as condições climáticas irão proporcionar um quadro de contágio mais lento ou se se irá desenvolver nas próximas semanas um quadro semelhante ao que está a ocorrer noutros países da Europa, "de crescimento progressivo do número de pessoas infectadas".



"Não sou especialista", lembrou, para referir que "o consenso técnico é que provavelmente estamos na segunda situação e é isso que explica o grande contraste entre os números que existem em Portugal, relativamente aos números que existem já na generalidade dos outros países europeus".



"A nossa atitude tem de ser sempre a mesma. Desejar o melhor e estar preparados para o pior", rematou o primeiro-ministro.