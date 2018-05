António Costa admite queda do Governo sem orçamento aprovado

Foto de António Cotrim-Lusa

À frente de um Governo do PS desde 2015, com o apoio parlamentar da esquerda (PCP, BE e PEV), António Costa disse olhar com otimismo para um acordo para o Orçamento do Estado para 2019, esperando não estar a ser um "otimista irritante", como lhe chamou o Presidente da República.



"(Mas) é evidente que no dia em que esta maioria não for capaz de produzir um orçamento, esse é o dia em que este Governo se esgotou e, inevitavelmente, isso implica a queda do Governo", disse.



"Não tenho nenhuma razão para pensar que em 2019 não vamos ter o Orçamento aprovado quando temos o de 2018, 2017, 2016", afirmou Costa, repetindo esta ideia pelo menos mais uma vez ao longo da entrevista ao DN, dias depois de, em entrevista ao Público e à RR, Marcelo Rebelo de Sousa ter admitido o cenário de eleições antecipadas se a maioria que apoia o Governo não se entendesse no próximo Orçamento.



A menos de duas semanas do congresso nacional do PS, na Batalha, distrito de Leiria, Costa é ainda questionado sobre se pedirá ou não maioria absoluta nas eleições previstas para 2019, afirmando que não é por a pedir que "a tem ou que a deixa de ter"



A segunda parte da entrevista ao primeiro-ministro e líder do PS, feita pelo diretor, Ferreira Fernandes, e Paulo Tavares, diretor adjunto, será publicada no domingo.



Ana Catarina Mendes lança críticas ao PSD

Do Partido Socialista foram também lançadas críticas ao Partido Social Democrata.





Em entrevista à Antena 1 a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, não afastou novos entendimentos à esquerda após as próximas eleições e pediu aos partidos que têm apoiado este Governo para saberem ler os resultados nessa noite eleitoral.



Sobre o líder do Partido Social Democrata. Rui Rio, a dirigente socialista elogiou a postura de diálogo mas acusou o PSD de estar a politizar a justiçaEm causa a opção dos sociais-democratas de terem levado o caso judicial de José Sócrates ao último debate quinzenal na Assembleia da República.Excerto de uma entrevista de Maria Flor Pedroso à dirigente do PS para ouvir na íntegra este sábado depois das notícias do meio-dia.