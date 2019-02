António Costa anunciou aeroporto no Montijo sem estudo de impacto ambiental

E as razões estão neste relatório a que o Sexta às 9 teve acesso.



Trata-se do resumo do primeiro estudo de impacto ambiental encomendado pela ANA aeroportos e que foi arrasado pela comissão de avaliação presidida pela Agência Portuguesa do Ambiente em julho do ano passado.



Para não ser chumbado, este estudo foi considerado em desconformidade e agora está a ser refeito.



Este relatório não tem sequer uma conclusão e não avalia questões estruturais como, por exemplo, o impacto do ruído sobre a mancha urbana mais afetada pelo novo aeroporto, que conta com mais de 35 mil pessoas que vivem em casas de fraca construção.



Foi por causa destas deficiências graves que a comissão de avaliação deu um parecer negativo ao estudo que será de novo submetido à Agência Portuguesa do Ambiente antes das eleições europeias, mais precisamente até ao final de março.



Vários especialistas e intervenientes nos diversos projetos para o novo aeroporto de Lisboa denunciam pressões inaceitáveis para o governo socialista cumprir metas eleitorais.