António Costa aplaude protestos nas ruas contra desigualdade de género

Foto: António Pedro Santos, Lusa

O primeiro-ministro declarou que "quando existe uma barbaridade como os níveis de violência doméstica e de género que nós temos no nosso país, significa que há muito para fazermos e que temos que continuar a mobilizar-nos para isso. É muito relevante que o conjunto da sociedade grite também nas ruas que não está disponível para aceitar esta realidade, e que viremos definitivamente esta página da desigualdade de género".



António Costa diz que a mudança do 25 de Abril é progressiva e usou a canção de Chico Buarque "Foi bonita a festa, pá". E acrescenta: "Há uma coisa que lhe queria garantir - a festa continua a ser bonita, pá. Por isso, para aqueles que acham que a revolução acabou em 25 de novembro de 1975, a revolução é mesmo inacabada. Não vou dizer que é uma revolução contínua, porque isso podia ter conotações ideológicas mais complexas...".



António Costa marcou presença com vários rostos socialistas e a família. Fernanda Tadeu confessa que o primeiro-ministro não ajuda muito em casa, mas só porque o Governo lhe rouba muito tempo. "As tarefas não são para ter uma ajudinha do homem, são para partilhar em igualdade de circunstâncias, claro".



Na mesma manifestação esteve Catarina Martins. A coordenadora do Bloco de Esquerda acredita que este vai ser um ano de mudança, com um novo olhar para agravamento de penas para violência doméstica.



Assunção Cristas levou o presidente do Partido Popular Europeu até à casa Ermelinda Freitas em Palmela, um negócio de vinho de gerações de mulheres, onde os homens ainda dominam. Como na política em Portugal. E vai lembrando que "em Portugal ainda não tivemos nenhuma primeira-ministra eleita".



Em Almada, no almoço das mulheres comunistas, Jerónimo de Sousa deixou um ataque a quem acusa de inverter o rumo do 25 de Abril, também para as mulheres. "PS, PSD e CDS têm vindo ao longo dos últimos anos a fomentar falsas políticas de igualdade, que não cumpriram - nem no domínio da conciliação da vida familiar e profissional das mulheres, nem no incentivo à natalidade, nem no combate à violência doméstica, nem tão pouco na promoção da igualdade salarial".