António Costa confiante na vitória da Ucrânia contra a Rússia

António Costa diz que acredita que a Ucrânia vai ganhar a guerra contra a Rússia. Numa conferência sobre o futuro da Europa, no Porto, o primeiro-ministro alertou para o dia seguinte ao conflito e sugeriu uma "superbazuca" para apoiar a reconstrução da Ucrânia antes do processo de adesão do país à União Europeia.