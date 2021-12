António Costa congratula-se com êxito da cirurgia do Presidente da República

"Regozijo-me com o sucesso da intervenção cirúrgica do senhor Presidente da República. Junto-me aos milhões de portugueses que desejam profundamente que tenha uma rápida e completa recuperação, desejando que retome plena atividade com a vitalidade de sempre", escreveu António Costa na sua conta na rede social Twitter.

Marcelo Rebelo de Sousa, foi hoje "operado, com sucesso, a duas hérnias inguinais, no Hospital Forças Armadas, no Lumiar, em Lisboa", anunciou a Presidência da República.

O Presidente tinha entrado hoje no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, para ser submetida a esta cirurgia.

Na terça-feira, quando interpelado pelos jornalistas sobre a intervenção cirúrgica, no final de uma sessão na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, o Presidente referiu que iria ocorrer "ao começo da tarde" de hoje.

No domingo, o Presidente da República precisou que seria "uma intervenção por laparoscopia, muito rápida e simples, mais rápida do que a operação à hérnia umbilical", não encontrando por isso razão para ser substituído.