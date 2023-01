António Costa debate política geral na Assembleia da República

Com o foco na execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), António Costa abre mais um debate sobre política geral na sequência de uma série de casos polémicos na sua equipa governativa e que, em alguns meios políticos, geraram mesmo a dúvida se o atual Governo chegaria ao fim da legislatura, em 2026, apesar da maioria absoluta do PS na Assembleia da República.Entre a última semana de dezembro e a quinta-feira passada, demitiram-se Pedro Nuno Santos do cargo de ministro das Infraestruturas e da Habitação, e os secretários de Estado Hugo Santos Mendes (Infraestruturas), Alexandra Reis (Tesouro) e, mais recentemente, por outra situação, Carla Alves (Agricultura).Na sexta-feira passada, o Presidente da República desfez dúvidas quanto à continuidade da legislatura iniciada em março de 2022. "Não contem com a ideia de dissolver o parlamento", avisou Marcelo Rebelo de Sousa, assumindo-se como defensor de "uma estabilidade em termos institucionais total" e afastando o cenário de crise política a curto prazo.