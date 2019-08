António Costa desvaloriza declarações que fez e que são vistas como um ataque ao Bloco de Esquerda

O secretário-geral do PS quer continuar como o condutor da governação do país e desvia-se da polémica desencadeada pela entrevista que deu ao Expresso.



Costa referiu-se ao Bloco como um partido dos "mass media" e considerou que um Bloco mais forte pode trazer para Portugal um cenário de ingovernabilidade.



As palavras do primeiro-ministro caíram mal neste parceiro, dos últimos quatro anos.