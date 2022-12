António Costa diz que o SNS "é o pilar central do nosso Estado social"

Foto: EPA

Durante a apresentação pública da nova Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, António Costa afirmou que o SNS "é o pilar central do nosso Estado social" e é "seguramente o melhor fruto da nossa vida democrática".

O primeiro-ministro defendeu que é necessário ter um SNS "que responda por igual, porque é assim que podemos ter um SNS que assegura saúda a todos os portugueses de modo equitativo".



"Aquilo que temos de garantir não é que as pessoas mudam, mas que as instituições mudam", acrescentou Costa.



O primeiro-ministro defendeu ainda que é preciso maior autonomia na gestão e que a criação da direção executiva do SNS "é da maior importância porque complementa o reforço da autonomia".



"Mas é fundamental que a autonomia seja complementada com a noção de que o SNS é uma rede e que tem que funcionar em rede, de modo integrado", sublinhou.