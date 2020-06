António Costa garantiu que se for preciso dar passos atrás no desconfinamento o fará

Foto: João Relvas - Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu sábado que se for preciso dar passos atrás no desconfinamento o fará, mas prefere controlar a situação, considerando que a melhor forma de solidariedade e de retoma é todos cumprirem as regras.