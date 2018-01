António Costa: "Justa homenagem a Soares é continuar o combate"

Fotografia: Charles Platiau - Reuters

O chefe do Governo defendeu que a “mais justa homenagem a Mário Soares é continuar o seu combate por um Portugal melhor”.



“Sempre que lutamos por um Portugal mais desenvolvido e mais justo homenageados Mário Soares”, afirmou António Costa. O primeiro-ministro assinalou ainda que Soares é homenageado com a promoção da liberdade, cultura, pela defesa de uma “Europa mais solidária” e pela luta por “um mundo de paz e progresso”.



“O nosso dever é todos os dias homenagearmos Mário Soares”, sublinhou por isso o chefe do Governo.



A homenagem a Mário Soares aconteceu quando se assinala o primeiro aniversário da sua morte. O Presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República e o presidente da Câmara de Lisboa depositaram flores junto do jazigo daquele que é considerado o “pai da democracia” portuguesa, antes de discursarem na capela do cemitério dos Prazeres.



Após os discursos foi inaugurada na galeria de exposições temporárias da capela do cemitério a exposição "A cerimónia do Adeus, o funeral de Estado de Mário Soares visto pelos fotógrafos".