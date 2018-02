António Costa motiva GNR a fiscalizar a floresta

António Costa esteve no Centro de Formação de Portalegre da GNR, onde começou a formação de 600 novos guardas e sublinhou, como conta o jornalista Paulo Nobre, que o objetivo da ação é garantir a limpeza da mata e não multar os proprietários.



Esta nova incorporação, de 600 guardas, surge na sequência da inclusão de militares no Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro e no Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente.