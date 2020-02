António Costa pede paciência para a reconversão da floresta

O primeiro-ministro diz que os incêndios rurais exigem um trabalho coletivo de toda a sociedade e apela à paciência para que uma estratégia a 10 anos possa ser executada.António Costa esteve em Santarém, no encerramento da discussão pública do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, onde também marcou presença o ministro do Ambiente.João Matos Fernandes anunciou que este ano vão ser disponibilizados 168 milhões de euros para plantar e gerir a floresta e explicou onde será aplicada a verba.