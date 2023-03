António Costa realça "enormes conquistas" dos bicampeões europeus Auriol e Pichardo

"Dois ouros para Portugal nos Europeus de Pista Coberta, em Istambul. Que orgulho! Parabéns a Auriol Dongmo, no lançamento do peso, revalidando o título europeu. E a Pedro Pablo Pichardo que, mais uma vez, voou no triplo salto para o ouro. Grandes atletas, enormes conquistas", escreveu o governante no Twitter.

A portuguesa Auriol Dongmo revalidou o título europeu do lançamento do peso em pista coberta, em Istambul, onde Jessica Inchude foi quarta classificada.

A campeã do mundo `indoor` defendeu a medalha de ouro conquistada em Torun2021, conseguindo 19,76 metros - e a melhor marca mundial do ano, na sua terceira tentativa.

Por seu turno, Pichardo sagrou-se novamente campeão da Europa no triplo salto em pista coberta, com um `voo` de 17,60 metros, melhorando o recorde nacional estabelecido na véspera.

O campeão olímpico, mundial e europeu ao ar livre e agora também bicampeão europeu `indoor` deixou o grego Nikolaos Andrikopoulos e o alemão Mark Hess nas segunda e terceira posições, com 16,58 e 16,54, respetivamente, enquanto Tiago Luís Pereira terminou no quarto lugar, com 16,51, a sua melhor marca do ano.

Aos 29 anos, Pichardo reeditou o feito alcançado em Torun2021, onde, então conquistou a primeira medalha como português, tornando-se no segundo bicampeão português `indoor` no triplo, depois de Nelson Évora ter arrebatado os títulos em Praga2015 e Belgrado2017.

Pichardo conseguiu 17,60 metros, a melhor marca mundial do ano, na sua terceira tentativa, depois de ter iniciado o concurso com 17,26, que já lhe garantiam a medalha de ouro, tendo abdicado dos segundo, quarto e quinto ensaios, encerrando com um nulo.

Pichardo junta o título de bicampeão europeu `indoor` ao olímpico, mundial e europeu ao ar livre, detendo ainda o estatuto de `vice` mundial em pista coberta.