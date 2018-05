António Costa realça equilíbrio da Segurança Social

O líder do Governo realça que pela primeira vez em muitos anos, o Orçamento do Estado não financiou o défice da Segurança Social.



Declarações de António Costa numa sessão com militantes do Partido Socialista em Évora, na noite desta terça-feira.



O líder socialista sublinha que para que o país possa ter uma Segurança Social sustentável para pagar pensões é preciso "ter mais e melhor emprego".