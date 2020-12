António Costa relembra prioridades e diz que vacina permitirá retomar visão estratégica

António Costa diz que as prioridades para 2021 são claras, o combate à pandemia a recuperação económica do país. Destaca ainda a chegada da vacina que vai permitir que Portugal possa retomar o caminho que seguia antes da Covid-19. Uma Mensagem de Natal dirigida aos militantes do PS e na qualidade de Secretário-greal do partido.