António Costa reuniu-se com chefes dos três ramos das Forças Armadas

Na conta oficial da rede Twitter, o primeiro ministro deixou um agradecimento e um elogio à ação das Forças Armadas no combate à covid-19. Diz que evidenciaram capacidades de comando e de planeamento, e mostrou-se convicto de que vão enfrentar os desafios do futuro "com o brio de sempre".