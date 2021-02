António Costa vacinado contra a Covid-19

O chefe do Governo disse que a vacina dá um horizonte de esperança, mas avisou que, para já, é vital que todos mantenham as cautelas, ficando em casa, evitando contactos, usando máscara e lavando as mãos.



António Costa é assim vacinado depois dos titulares de órgãos de soberania terem passado a integrar os grupos prioritários.



O Presidente da República e o Presidente do Parlamento já tinham sido vacinados, no final da semana passada.



As três mais altas figuras do Estado foram vacinadas no Hospital das Forças Armadas em Lisboa e aguardam agora a segunda dose da vacina.