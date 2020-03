António Costa visitou Centro de Contacto da linha SNS 24

Numa situação normal, Marta Temido teria cumprimentado a diretora-geral da Saúde com dois beijinhos. Mas Graça Freitas já tinha aconselhado contenção nos afetos. Lá dentro, no Centro de Contacto da linha SNS 24, o primeiro-ministro aproveitou para tirar a dúvida a limpo.