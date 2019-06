António Damásio alerta para "riscos evidentes" das redes sociais

"Há riscos evidentes que têm a ver com a exploração do indivíduo e com o desrespeito de valores individuais", considera Damásio.



"A tecnologia em si permite coisas magníficas (...) mas ao mesmo tempo permite que haja um emitir de opiniões muito rápidas, com muito pouca reflexão e com um risco cada vez maior de colisão", elucidou.



Damásio acredita que a qualidade de vida é inevitavelmente afetada pelas redes, uma vez que o ser humano fica, muitas das vezes, condicionado a uma máquina, o que leva a uma "incapacidade de lidar com o real".



Em entrevista exclusiva à RTP, conduzida pelo jornalista Carlos Daniel, o neurocientista português explica também a revolução científica que é o reconhecimento do modo como os afetos influenciam todas as nossas decisões.