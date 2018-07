António e Irene, um casal de idosos pressionado para libertar a casa arrendada

DR

É o caso de António e Irene, um casal de idosos, que vive na zona de Marvila, em Lisboa.



O proprietário do prédio ondem residem, há mais de 40 anos, pretende a saída destes inquilinos. A repórter Natércia Simões foi conhecê-los.



Na semana passada entrou em vigor o regime extraordinário e transitório para proteger os arrendatários idosos, ou com deficiência, que habitem nas casas há mais de 15 anos.



No início do mês, o Presidente da República invocou "razões sociais" para promulgar o diploma do parlamento que suspende temporariamente despejos de inquilinos em situação vulnerável.