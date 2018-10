António Martins Pereira explicou roubo de Tancos

Mário Aleixo - RTP05 Out, 2018, 10:22 / atualizado em 05 Out, 2018, 10:22 | País

O tenente-general António Martins Pereira, garante que nunca percebeu qualquer "indicação de encobrimento de eventuais culpados do roubo de Tancos".



Numa declaração escrita que enviou à agência Lusa, o antigo chefe de gabinete de Azeredo Lopes, acrescentou que está disponível para ser ouvido no Departamento Central de Investigação e Ação Penal.



A reação do chefe de gabinete do ministro da Defesa surge depois do jornal Expresso ter avançado que o antigo porta-voz da PJ militar, major Vasco Brazão, terá revelado ao juiz de instrução criminal que deu conhecimento a Azeredo Lopes da encenação montada - em conjunto com a GNR de Loulé - para a recuperação das armas.



Martins Pereira foi chefe de gabinete do ministro da Defesa Nacional entre 7 de dezembro de 2015 e 11 de janeiro de 2018 e é, desde 15 de janeiro, o adjunto do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas para o Planeamento e Coordenação.



Ora, o ministro da Defesa já negou que tenha tido conhecimento de toda a encenação.

Reações enérgicas de PSD e CDS

A presidente do CDS insiste que o ministro deve deixar a pasta da Defesa. Uma vontade diz Assunção Cristas que já não é de agora.





Também o líder do PSD, Rui Rio, garante que caso Azeredo Lopes tenha tido conhecimento de todo o encobrimento na recuperação do material furtado em Tancos não deve continuar no Governo.