António Saraiva acusa Governo de não ouvir a concertação social

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, António Saraiva dá como exemplos o salário mínimo, a regulamentação do teletrabalho e a moratória por 2 anos da caducidade dos contratos de trabalho. O presidente da CIP fala mesmo de uma "” e lembra que não é só no parlamento que é importante obter consensos.





TELETRABALHO

António Saraiva adianta que. Refere que o governo deu 24 horas à CIP para se pronunciar e não alterou nada na proposta apresentada. Segundo António Saraiva, o problema da legislação está no facto de alterar o "ónus da prova", obrigando o empregador a explicar porque é que o trabalhador não pode ir para teletrabalho. António Saraiva considera que é mais carga burocrática para as empresas e, nalguns casos, um absurdo. Adianta por isso que as exceções deveriam ser mais claras e tipificadas.António SaraivaA confederação está contra qualquer aumento, admite que esse aumento vai empurrar as empresas mais frágeis de alguns sectores para a insolvência e por isso sugere que o governo acautele essas tipologias, através de uma discriminação positiva, com medidas com a isenção da TSU por exemplo.Sobre, apresentado esta semana pelo ministro da Economia, António Saraiva, porque se tivesse começado em abril, como a CIP sugeriu, teria evitado o encerramento de muitas empresas.António SaraivaAinda assim,no apoio às empresas,e, nesse sentido, tambémE para ganhar mais dimensão e coesão, António Saraiva revelou que. António Saraiva nega que se trate de uma posição de força, fala antes de bom senso e respostas coesas para problemas comuns. O anúncio da nova plataforma será feito brevemente por todas as confederações.Programa Conversa Capital, uma entrevista de Rosário Lira (Antena 1) e Filomena Lança (Jornal de Negócios), para ouvir na íntegra este domingo depois do noticiário das 13h00.