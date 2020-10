António Silva Graça desdramatiza aumento de casos de covid-19

A Antena 1 tentou esta tarde perceber como está a capacidade de resposta dos hospitais no norte do pais e na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas as autoridades de saúde regionais não se mostraram disponiveis para prestar esclarecimentos.Desde maio que não havia tantos internados.Há agora 801 pessoas internadas em hospitais, mais 37 do que ontem. 11 destes doentes estão a ser acompanhados em Unidades de Cuidados Intensivos onde estão agora no total 115 pessoas.





O jornalista Mário Galego conversou com António Silva Graça, médico infecciologista, para tentar perceber estes números.