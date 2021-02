António Vicente distinguido com prémio de Mérito Científico 2021

António Vicente é uma referência internacional em ciências agro-alimentares, nomeadamente ao nível das eco-embalagens, mas também dos compostos bioactivos e alimentos funcionais.

Entrevistado pelo jornalista da Antena 1 Cristiano Costa, António Vicente admitiu dividir o gosto pela investigação com o ensino. Atualmente, é professor e vice-presidente da Escola de Engenharia da Universidade do Minho e está entre os cientistas mais citados do mundo.





António Vicente nasceu no Porto há 49 anos. Fez o doutoramento em Engenharia Química e Biológica em 1998 e a agregação em 2010 pela UMinho. É responsável por inovações em eco-embalagens, compostos funcionais e bioativos e nanossistemas para alimentos. Venceu os “Food and Nutrition Awards” em 2015 e 2017 na categoria de investigação. Pertence ao Júri do Prémio Nacional da Agricultura desde a sua criação, em 2012



É ainda coordenador-adjunto da Comissão de Especialização em Engenharia Alimentar da Ordem dos Engenheiros, membro da Internacional Society of Food Engineering e do Institute of Food Technologists (EUA) e está no board do "Journal of Food Engineering" e "Journal of Agricultural and Food Chemistry". Soma mais de 400 apresentações em congressos, 300 artigos em revistas internacionais, 30 capítulos em livros, cinco patentes e é editor de cinco livros científicos. Está entre os 6000 cientistas mais citados do mundo, para a Clarivate Analitics, tendo mais de 13.000 citações e 120.000 leituras no portal Research Gate.