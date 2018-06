Partilhar o artigo António Vitorino "tem todas as condições" para assumir liderança da OIM, considera Jorge Sampaio Imprimir o artigo António Vitorino "tem todas as condições" para assumir liderança da OIM, considera Jorge Sampaio Enviar por email o artigo António Vitorino "tem todas as condições" para assumir liderança da OIM, considera Jorge Sampaio Aumentar a fonte do artigo António Vitorino "tem todas as condições" para assumir liderança da OIM, considera Jorge Sampaio Diminuir a fonte do artigo António Vitorino "tem todas as condições" para assumir liderança da OIM, considera Jorge Sampaio Ouvir o artigo António Vitorino "tem todas as condições" para assumir liderança da OIM, considera Jorge Sampaio

Tópicos:

Barra, Migrações, OIM Sampaio,