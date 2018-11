Partilhar o artigo ANTRAM e ANTP pedem explicações sobre preço do gasóleo Imprimir o artigo ANTRAM e ANTP pedem explicações sobre preço do gasóleo Enviar por email o artigo ANTRAM e ANTP pedem explicações sobre preço do gasóleo Aumentar a fonte do artigo ANTRAM e ANTP pedem explicações sobre preço do gasóleo Diminuir a fonte do artigo ANTRAM e ANTP pedem explicações sobre preço do gasóleo Ouvir o artigo ANTRAM e ANTP pedem explicações sobre preço do gasóleo