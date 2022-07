Aos hotéis não chegaram indicações concretas de redução do consumo de água

As estatísticas são claras. Em Julho e agosto a população do Algarve triplica. O número de turistas sobe ao ritmo das temperaturas, mas também do consumo de água. O ministério do ambiente pediu, na semana passada, racionamento.



Depois de reunir com o setor, o Ministério adianta, em comunicado, que decidiu prosseguir com um plano de redução de consumos de água.