APA pediu parecer às Finanças sobre venda de barragens

Foto: Barragens e Albufeiras de Portugal@FacebooK/DR

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente esclarece que solicitou ao Ministério do Ambiente para pedir ao Ministério das Finanças um parecer sobre o trespasse da concessão de seis barragens entre a EDP e a Engie.