APAV apoiou em 2022 perto de 15 mil vítimas diretas de crimes, quase mais 11% que em 2021

A associação divulgou hoje o seu relatório anual, com as estatísticas relativas a 2022, no qual refere ter feito 83.322 atendimentos, mais 25,5% do que em 2021, apoiando diretamente 16.824 pessoas.

"Estes atendimentos realizaram-se nos vários serviços de proximidade: Gabinetes de Apoio a` Vítima, Equipas Móveis de Apoio à Vítima, Polos de Atendimento em Itinerância, Sub-Redes Especializadas e Casas de Abrigo, Sistema Integrado de Apoio a` Dista^ncia e Linha Internet Segura", refere a APAV, no relatório.

Acrescenta ter apoiado "um total de 14.688 vítimas diretas de crime e de violência, o que representa um aumento de 10,9% de vítimas face ao ano transato".