APAV atendeu uma média de 37 vítimas por dia em 2021. Mulheres continuam a ser as principais vítimas

Por semana, a associação apoiou uma média de 175 mulheres, 38 crianças, 35 homens e 31 pessoas idosas, de acordo com o relatório anual. Entre todos os crimes e outras situações de violência registadas,

A APAV registou 25.838 crimes e outras formas de violência.

Entre estes,Os crimes sexuais contra crianças foram 1.416 (5,5% do total).

Há ainda registo de ofensas à integridade física (2,5%), ameaças/coação (2,5%), difamação/injúrias (2,3%), discriminação e incitamento ao ódio e à violência (1,5%), crimes sexuais contra adultos (1%), perseguição/stalking (1%), burla (0,7%) e sextortion (0,6%).







As mulheres continuam a ser as mais visadas em termos de vitimação (77,9%).





Fonte: APAV





O perfil da vítima mulher é a de alguém com a idade média de 40 anos. Estas mulheres frequentaram o ensino superior (6,8%) ensino secundário (5,8%) 3o ciclo (5,4%) e a sua relação com o autor/a do crime é de cônjuge (15,5%) companheiro/a (8,5%) pai/mãe (7,8%) ou ex-companheiro/a (7,5%) ou filha (6,4%). São, no total, 13.234 vítimas.

Quanto às crianças e jovens, o perfil tipo aponta para que sejam do sexo feminino (59%), com uma média de 11 anos, sendo a relação com autor/a do crime a de filha (26,3%). São 1.959 vítimas.





As vítimas menores (crianças/adolescentes) registam aumentos (14,8%) face aos anos de 2019 (12,5%) e de 2020 (13,8%).





As vítimas do sexo masculino são, na maioria, adultos (56,7%). Depois, surgem crianças/jovens (29,7%) pessoa idosa (13,6%). A vítima masculina tem uma média de idades de 36 anos e têm 1º ciclo (6,2%) ensino superior (5,2%) 3º ciclo (4,8%). Há 2.601 vítimas.





A percentagem de vítimas do sexo masculino tem vindo a aumentar: em 2019 representavam 18,7% e em 2021 já atingiram os 19,6% das vítimas.





Entre os idosos, há mais vítimas do sexo feminino (70%), com cerca de 76 anos. A relação com autor/a do crime: pai/mãe (26,2%) ou cônjuge (16,5%). Há 1.594 vítimas.

As relações entre autor e vítima de crime são comummente pautadas por relações de intimidade, como é o caso da conjugalidade (15,5%), da relação entre companheiros (8,5%), de ex-cônjuges (3,2%), relações entre ex-companheiros/as (7,5%), de ex-namorados/as (3,5%) e de namorados/as (1,7%).







Em 2021, este tipo de relações de intimidade totalizou, no seu conjunto, cerca de 40% das relações estabelecidas entre autor/a do crime e vítima.

Também as relações familiares de consanguinidade se mostraram significativas, tendo como disso exemplo os casos em que a vítima é filho/a do/a autor/a do crime (7,8%), seguindo-se os 6,4% em que a vítima é pai/mãe do autor/a.





“As agressões perpetradas pelo/a padrasto/madrasta triplicaram em apenas 2 anos”, alerta o relatório.





O local de crime 7 mais referenciado por quem procurou a APAV em 2021 foi a residência comum entre vítima e autor do crime seguido da residência da vítima e da via pública.





“Cabe igualmente referir o estabelecimento de ensino que, pelo segundo ano consecutivo, tem vindo a aumentar o número de referenciações: em 2019 representava 0,9% (n=100) de locais do crime; em 2020 já contabilizava 1,2% (n=141); e, em 2021, atingiu os 1,4% (n=176) como local para a prática de violência”, refere o documento.





Das situações de violência que chegaram à APAV no ano de 2021, cerca de 46% das vítimas efetuaram queixa/denúncia numa entidade policial, valor que tem vindo a crescer nos últimos anos.





A APAV presta apoio gratuito, confidencial e especializado a vítimas de todos os crimes. Tem uma Linha de Apoio à Vítima, 116 006, a Linha Internet Segura através do 800 21 90 90, e do e-mail linhainternetsegura@apav.pt.