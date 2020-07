APAV concorda com petição que reclama estatuto de vítima para crianças entregue na AR

No entanto, a APAV receia que a atribuição do estatuto de vítima aos menores, acabe por ser mais um lei que fica por cumprir.



No dia em que chega ao Parlamento, uma petição a reclamar esta mudança legislativa, o secretário-geral da APAV, João Lázaro, lembra que muitas vezes, com boas intenções, são criados diplomas dispersos que só complicam a aplicação da lei no terreno.